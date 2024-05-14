Ankara'da düğün dönüşü geçirdiği kazada ölen kadın, İnegöl'de defnedildi

ANKARA’nın Polatlı ilçesinde hafif ticari aracın takla atarak köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada anne ve babası ile birlikte hayatını kaybeden Handan Turan (53), Bursa’nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında Ankara- Eskişehir karayolu organize sanayi bölgesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'ya dönmekte olan ailenin içinde bulunduğu Şaban Turan (54) yönetimindeki 16 AEF 142 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki bariyere çarpıp takla attı. Yaklaşık 50 metre savrulan araç, tren yolu köprüsünün ayağına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunanlardan Emriye Yılmaz (77) ile eşi Halil Yılmaz (77) ve kızları Handan Turan kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Şaban Turan ile Tuncay Yılmaz (51) ise sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, daha sonra Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle karayolunun Eskişehir yönü bir süreliğine araç geçişine kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.