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        Kapısın kartla açtıkları evden hırsızlık yaptılar, çıkışta polise yakalandılar

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kapısını banka kartı ile açtıkları evde hırsızlık yapan Çağla Ura (33), Aynur Taş (38) ve Yonca Sucu (33) daireden çıkarken kapıda bekleyen polisler tarafından yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:49 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:55
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        Kapısın kartla açtıkları evden hırsızlık yaptılar, çıkışta polise yakalandılar
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde kapısını banka kartı ile açtıkları evde hırsızlık yapan Çağla Ura (33), Aynur Taş (38) ve Yonca Sucu (33) daireden çıkarken kapıda bekleyen polisler tarafından yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Olay, dün öğle saatlerinde İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, devriye görevi sırasında evleri gözetleyen 3 kadından şüphelendi. Polisler, takibe aldıkları kadınların, bir sitede, hırsızlık amacıyla banka kartı ile kapısını açtıkları eve girdiğini belirledi. Kapıda bekleyen polisler, evden ziynet eşyalarının yanı sıra 3 bin 400 lira çalan Çağla Ura, Aynur Taş ve Yonca Sucu'yu hırsızlık yaptıkları daireden çıkarken yakaladı. Karşılarında polisi gören şüpheliler, gözaltına alındı.

        İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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