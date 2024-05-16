5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü

Olay, saat 11.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi Çiçek Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın dış cephesine kurulan iskelenin üzerinde, en üst katta çalışan Muhammet Gök, dengesini kaybedip düştü. Olay yerine işçilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhammed Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

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