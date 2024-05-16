Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü

        BURSA'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından, iskeleden düşen Muhammed Gök (36), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da çalıştığı inşaatın 5’inci katından, iskeleden düşen Muhammed Gök (36), hayatını kaybetti.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi Çiçek Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir binanın dış cephesine kurulan iskelenin üzerinde, en üst katta çalışan Muhammet Gök, dengesini kaybedip düştü. Olay yerine işçilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muhammed Gök'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Muhammed Gök'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        17 yaşındaki Melek başından vurulmuştu! Savcı: Kasten öldürme!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Zehra'nın katiline indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Kapısını kartla açtıkları evden hırsızlık yaptılar, çıkışta polise yakaland...
        Kapısını kartla açtıkları evden hırsızlık yaptılar, çıkışta polise yakaland...
        Kapısın kartla açtıkları evden hırsızlık yaptılar, çıkışta polise yakalandı...
        Kapısın kartla açtıkları evden hırsızlık yaptılar, çıkışta polise yakalandı...
        Bursa'da 5 katlı inşaatın en üst katından düşen işçi öldü
        Bursa'da 5 katlı inşaatın en üst katından düşen işçi öldü
        Bursa'da otomotiv alanına eleman yetiştiren lisenin öğrencileri sektör tems...
        Bursa'da otomotiv alanına eleman yetiştiren lisenin öğrencileri sektör tems...
        Bursa'da halasını öldürdüğü, babaannesini de yaraladığı iddia edilen sanık...
        Bursa'da halasını öldürdüğü, babaannesini de yaraladığı iddia edilen sanık...
        Türkiye-Kosova ilişkileri, ekonomi ve savunma alanındaki işbirlikleriyle gü...
        Türkiye-Kosova ilişkileri, ekonomi ve savunma alanındaki işbirlikleriyle gü...