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        'Dayak yediği' sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren Irına'ya, haksız tahrik indirimli 15 yıl hapis

        BURSA'da, sevgilisi Turan Döner'i (39) kalbinden bıçaklayarak öldüren Kazakistan uyruklu Irına Franzen (30), yargılandığı davanın karar duruşmasında, "Turan eve sürekli sarhoş gelip, bana şiddet uyguluyordu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 11:29 Güncelleme: 17.05.2024 - 11:35
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        'Dayak yediği' sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren Irına'ya, haksız tahrik indirimli 15 yıl hapis
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        BURSA'da, sevgilisi Turan Döner'i (39) kalbinden bıçaklayarak öldüren Kazakistan uyruklu Irına Franzen (30), yargılandığı davanın karar duruşmasında, "Turan eve sürekli sarhoş gelip, bana şiddet uyguluyordu. Onu her şeye rağmen çok seviyordum. Mesajlarına bakınca, beni en yakın kız arkadaşımla aldattığını anladım. Tartıştık. Korkutmak için bıçakladım. Amacım öldürmek değildi" dedi. Franzen, 'Kasten öldürmek'ten müebbet hapse çarptırıldı, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleriyle cezası 15 yıla düşürülüp tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Türkiye'ye 2019'da gelen ve Bursa'da alkollü restoranda garson olarak işe başlayan Kazakistan uyruklu Irına Franzen, işletme sahibi Turan Döner ile sevgili oldu. Franzen ile Döner, Yıldırım ilçesindeki kiralık evde yaşamaya başladı. Franzen, 8 Ağustos'ta ailesini görmek için gittiği Kazakistan'dan Bursa'ya döndü. Aynı evi paylaştığı Döner'in cep telefonunu kontrol eden Franzen, sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi. İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre; Turan Döner, sevgilisini darbetti. Bu sırada Franzen'in, mutfaktan aldığı bıçakla kalbinden bıçakladığı Döner, yere yığıldı. Franzen, sokağa çıkıp yardım istedi. Adrese gelen ekipler Turan Döner'in öldüğünü belirlerken, gözaltına alınan Franzen tutuklandı.

        'KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAĞI ALIP, SALLADIM'

        Savcılık soruşturması sonunda, Irına Franzen hakkında 'Kasten öldürmek' suçlaması ile Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanığın cinayeti, öldürülme korkusu nedeniyle işlediğine dikkat çekildi. Soruşturmada ifade veren Franzen, "Turan ile sevgiliydik. Kazakistan'a, ailemin yanına tatile gitmiştim. Bir süre sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Bir gece Turan'dan şüphelenip, telefonunu karıştırdım. Kendisinin beni, en yakın kız arkadaşımla aldattığını gördüm. Bu sırada Turan, cep telefonunu karıştırdığımı görünce çılgına döndü. Kafama vurmaya başladı. O anda çok korktum. Kendimi savunmak için mutfaktan bıçağı alıp, salladım. Öldürme kastım yoktu" dedi.

        'AİLE KURMAK İSTEDİM'

        Tutuklu sanık Irına Franzen, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Franzen, 'son sözü' olarak önceki ifadesini tekrarlayıp, "Çok pişmanım. Niyetim Turan'ı öldürmek değildi. Turan eve sürekli sarhoş gelip, bana şiddet uyguluyordu. Beni çok kıskanıyordu ve aldatıyordu. Onu her şeye rağmen çok seviyordum. Her şeye rağmen onunla bir aile kurmak istedim. O akşam cep telefonu mesajlarına bakınca, beni en yakın kız arkadaşımla aldattığını anladım. Tartıştık. Korkutmak için kendisini bıçakladım. Amacım, öldürmek değildi. Pişmanım. Olay günü Turan vefat ettikten sonra sokağa çıkarak çığlık atıp yardım istedim. Onu öldürmek istemedim" dedi.

        Mahkemede ifade veren Turan Döner'in kız kardeşi P.D. ise "Irına, sessiz ve sakin olan ağabeyimi çok kıskanıyordu. Irına'nın her isteğini yerine getiren ağabeyim, merhametinin kurbanı oldu" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, Irına Franzen'e 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, cezayı 18 yıla düşürdü. Sanığın duruşmadaki iyi halini de dikkate alan mahkeme, cezasını 15 yıla indirdiği Irına Franzen'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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