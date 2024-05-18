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        Gençlerin sosyal medyadaki tartışması sokakta kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı (2)

        DARPANI KAMERADA Bursa'nın İnegöl ilçesinde Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 03:16 Güncelleme: 18.05.2024 - 03:20
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        Gençlerin sosyal medyadaki tartışması sokakta kavgaya dönüştü: 1 ağır yaralı (2)
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        DARPANI KAMERADA 

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde Y.G. (16) ile arkadaşı S.E.'nin (17) sosyal medyada tartıştıkları H.K.'yı (14) sokakta darbettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Y.G. ve S.E.’nin zemine düşen H.K.'nın başını tekmelediği ve çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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