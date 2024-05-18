Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa merkezli 'Mahzen-46' operasyonunda 95 tutuklama

        BURSA merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46' operasyonunda 65'i cezaevinde olmak üzere 115 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 12:06 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa merkezli 'Mahzen-46' operasyonunda 95 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46' operasyonunda 65'i cezaevinde olmak üzere 115 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan 50 şüpheliden 30'u ile cezaevindeki 65 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından, 14 Mayıs'ta Bursa merkezli, İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta olmak üzere 3 ayrı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı 'Mahzen-46’ operasyonlarında, 50 şüpheli gözaltına alınırken, cezaevinde başka suçlardan tutuklu bulunan 65 kişi hakkında da işlem yapıldı. Eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 50 şüphelinin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, yeşil reçete ile satılan 450 bin 431 hap, 87 litre sıvı metamfetamin, 55 kilo 313 gram metamfetamin ile çeşitli gramlarda kokain, bonzai ve esrar ile ruhsatsız 10 tabanca, bu silahlara ait 66 mermi, 19 hassas terazi, 251 bin 300 lira ile bir miktar döviz ele geçirildi.

        Şüpheliler, 'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma', 'Suçtan elde edilen gelirlerin aklanması' ve 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, 65'i cezaevinde olmak üzere 95 kişi hakkında tutuklama kararı verdi. 3 kişi ev hapsine çarptırılırken, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        Kaldırım taşıyla saldırıya uğramıştı! O taksici bir karar verdi!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Saat: 04.00'te alevler yükseldi! Anne ve kızı içerdeydi!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Koreli kadınların ‘cam cilt’ sırları
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Marmaray'da Gülhan'a dehşeti yaşattı! İşte istenen ceza!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Suudi Arabistan'da bir ilk: Mayo defilesi!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?

        Benzer Haberler

        Yemeği geç getirdiği için saldırıya uğrayınca garsonluğu bıraktı, çalıştığı...
        Yemeği geç getirdiği için saldırıya uğrayınca garsonluğu bıraktı, çalıştığı...
        Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi başladı
        Atış Yapı 48. Yeşil Bursa Rallisi başladı
        Türk iş insanları milyarlarca dolar hacme sahip Arnavut diasporasıyla ticar...
        Türk iş insanları milyarlarca dolar hacme sahip Arnavut diasporasıyla ticar...
        Bursalı genç çift seramikten üç boyutlu takılar üretiyor
        Bursalı genç çift seramikten üç boyutlu takılar üretiyor
        Bursa Çerkes Kültür Derneğinden Rehberlik Araştırma Merkezi'ne "Oyun Terapi...
        Bursa Çerkes Kültür Derneğinden Rehberlik Araştırma Merkezi'ne "Oyun Terapi...
        BBDSO'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özel Konseri
        BBDSO'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Özel Konseri