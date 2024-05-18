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        Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Yalova ve Bursa'da ziyaretlerde bulundu

        Fenerbahçe'de yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, Yalova'nın eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ı evinde; Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediye başkanı seçilen Şükrü Erdem'i ise makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 17:57 Güncelleme: 18.05.2024 - 18:00
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        Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, Yalova ve Bursa'da ziyaretlerde bulundu
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        Fenerbahçe'de yapılacak seçimli olağan genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, Yalova'nın eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ı evinde; Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde belediye başkanı seçilen Şükrü Erdem'i ise makamında ziyaret etti. Yıldırım, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarlarla fotoğraflar çektirdi.

        Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda "Üç yıl için gelmek istiyorum" diyerek başkanlığa tekrar aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım bugün, Yalova'ya gelip bu şehrin eski Belediye Başkanı Vefa Salman'ı kırsal Samanlı Mahallesindeki evinde ziyaret etti. Yakın dostu olan Aziz Yıldırım’ı eşi Dilek Salman ile evinde ağırlayan Vefa Salman, ziyaret ile ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından "Türk sporunun devrimcisi, Fenerbahçe'nin efsane başkanı saygıdeğer büyüğüm Aziz Yıldırım bizi evimizde ziyaret ederek onurlandırdı. Ayağına, ağzına ve yüreğine sağlık... Rabbim neşesini, sağlığını bozmasın, uzun ömürler versin. Lider kimliğinden daha öğreneceğimiz çok şey var" ifadelerini kullanarak paylaştı.

        Aziz Yıldırım ziyareti sırasında Vefa Salman'a imzalı Fenerbahçe forması hediye etti.

        MUSTAFAKEMALPAŞA'DA SEVGİ GÖSTERİSİYLE KARŞILANDI

        Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, Yalova ziyaretinden sonra Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine gelip belediye başkanı seçilen Şükrü Erdem'i ziyaret etti. Adnan Menderes Meydanı'na girişte büyük bir coşkuyla karşılanan Yıldırım, Fenerbahçeli taraftarların fotoğraf çekilme isteklerini geri çevirmedi.

        Başkan Erdem tarafından makamında ağırlanan Yıldırım, Erdem'e belediye başkanlığı görevinde başarılar diledi. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Kongre Üyesi olan Şükrü Erdem'den, başkanlık seçimi için destek istedi. Bir süre Başkan Erdem'le sohbet eden Yıldırım, Şükrü Erdem ile ziyaretinde hazır bulunan kızı Ecem Erdem ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım daha sonra ilçeden ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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