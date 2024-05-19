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        Bursa'da '19 Mayıs' coşkusu; Hande Yener konser verdi

        BURSA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser veren Hande Yener, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 01:35 Güncelleme: 19.05.2024 - 01:40
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        Bursa'da '19 Mayıs' coşkusu; Hande Yener konser verdi
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        BURSA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser veren Hande Yener, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performansı ve danslarıyla keyifli anlar yaşatan Yener, “19 Mayıs’ı kutluyoruz. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun. Sizlerle olmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

        Bursa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri gün boyu devam etti. Kentin her noktasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile bayramın coşkusunu yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Gençler ışığında gülümsüyor’ sloganıyla düzenlenen ‘Gençlik Şenliği’, kortej yürüyüşünün ardından şenliğin ana mekanı olan Hüdavendigar Kent Parkı’nda son buldu. Hüdavendigar Kent Parkı’nda düzenlenen şölende ünlü şarkıcı Hande Yener muhteşem bir konser verdi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Hande Yener, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performansı ve danslarıyla keyifli anlar yaşatan Yener, alanı dolduran gençlere ‘Muhteşemsiniz’ şeklinde seslenerek, “19 Mayıs’ı kutluyoruz. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun. Sizlerle olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi gençlere, sanata ve sanatçıya her zaman destek olan birisi. İyi ki bugün bizimle beraber. Bu muhteşem organizasyonu sağladığı ve bizleri sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

        "HER BAYRAM BİR ÖNCEKİNDEN DAHA GÜZEL VE DAHA COŞKULU OLACAK"

        Hande Yener konseri öncesi sahneye çıkan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak “Milli bayramlar ortak bilincimizi hatırlatmanın, beraberlik ruhunu pekiştirmenin fırsatıdır. Bugünün hakkını vermelisiniz. Coşkuyla kutlamalısınız. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak ‘Gençlik Şenliği’ adıyla bir dizi etkinlikler hazırladık. Hepsi sizin içindi. Hepsi gençlerimizin bu bayramı coşkuyla kutlaması içindir. Spor müsabakalarından sergilere, eğlence alanlarından açık hava sinemasına kadar pek çok etkinlik sizler içindi. Bu organizasyona destek olanlara teşekkür ediyorum. Gençler bu bayram sizlerin. Bu bayramı doyasıya ve coşkuyla kutlamak sizin hakkınız. Ulu önderimiz Atatürk’ün dediği gibi ‘Ey yükselen yeni nesil. İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yüceltecek ve yaşatacak sizlersiniz’. Her bayram bir öncekinden daha güzel ve daha coşkulu olacak. Gençlere söz veriyorum. Çünkü sizden bir tane daha yok. Şimdi eğlenme zamanı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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