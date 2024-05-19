Bursa'da '19 Mayıs' coşkusu; Hande Yener konser verdi

BURSA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser veren Hande Yener, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performansı ve danslarıyla keyifli anlar yaşatan Yener, “19 Mayıs’ı kutluyoruz. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun. Sizlerle olmaktan onur ve gurur duyuyorum" dedi.

Bursa’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri gün boyu devam etti. Kentin her noktasında vatandaşlar ellerinde Türk bayrağı ile bayramın coşkusunu yaşadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Gençler ışığında gülümsüyor’ sloganıyla düzenlenen ‘Gençlik Şenliği’, kortej yürüyüşünün ardından şenliğin ana mekanı olan Hüdavendigar Kent Parkı’nda son buldu. Hüdavendigar Kent Parkı’nda düzenlenen şölende ünlü şarkıcı Hande Yener muhteşem bir konser verdi. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Hande Yener, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne performansı ve danslarıyla keyifli anlar yaşatan Yener, alanı dolduran gençlere ‘Muhteşemsiniz’ şeklinde seslenerek, “19 Mayıs’ı kutluyoruz. Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun. Sizlerle olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendisi gençlere, sanata ve sanatçıya her zaman destek olan birisi. İyi ki bugün bizimle beraber. Bu muhteşem organizasyonu sağladığı ve bizleri sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.