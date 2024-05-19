Eşini 32 yerinden bıçaklayıp, ambulans isteyen sanığın cezası 18 yıldan 15 yıla indirildi

BURSA'datartıştığı eşi Sabriye Arıç'ı (35) 32 yerinden bıçaklayarak yaralayan ve 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan Ertan Arıç'a (40) verilen 18 yıl hapis cezası, olaydan sonra ambulans çağırması, pişmanlık duyması ve yargılama sırasındaki iyi hali dikkate alınarak 15 yıla düşürüldü.

Olay, 3 Mayıs 2022'de Karacabey ilçesindeki bir evde meydana geldi. 4 çocuk babası Ertan Arıç, 'kıskançlık' iddiasıyla eşi Sabriye Arıç ile tartışmaya başladı. Hurdacılık yapan Ertan Arıç, tartışmanın büyümesiyle ekmek bıçağı ile eşini bacakları ve karın bölgesi olmak üzere toplam 32 yerinden bıçakladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, kaçan şüpheli telefon ile aradığı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, kadını ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadın tedaviye alınırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi aynı gün yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ertan Arıç, tutuklandı.

'SEVMİYORUM DEDİĞİ ANDA GÖZÜM DÖNDÜ' Ertan Arıç hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Duruşmalarda savunma yapan tutuklu sanık Arıç, "Olaydan önce eşim Sabriye'nin aynı mahallede oturan B.D. isimli kişiyle ilişki yaşadığını öğrendim. Bu kişi, uyuşturucu satıcısıdır. Sabriye, bu kişinin sattığı uyuşturucu maddeleri ve silahını evimizde saklıyormuş. Bunu da maalesef öğrendim. Bu nedenle karımla aramızda tartışma yaşadık. Sinirlenen Sabriye evden ayrılıp, arkadaşının evine gitti. 4 çocuğumdan en küçüğü olan kızım, oyuncak bebeğinin ağzına süt verip, 'Annemi özledim' deyince canım yandı. Ben de çocuklarımın annesi ile konuşmak için eşimin kaldığı eve gittim. Kendisiyle konuşup, 'Yuvamızı yıkma' dedim. Boşanmakta ısrar edip, 'Artık seni sevmiyorum' dediği anda gözüm döndü. Hurdacı olduğum için yanımda taşıdığım bıçakla ona saldırdım. Karımı canımdan çok seviyorum. Yaralayınca ölmemesi için hemen ambulans çağırdım. Amacım, kendisini korkutmaktı. Öldürmek olsa ambulansa haber vermezdim" dedi.

'ŞİKAYETİMDEN VAZGEÇİYORUM' Sabriye Arıç da duruşmalarda, uyuşturucu alan eşinin son zamanlarda farklı bir kişiliğe büründüğünü söyledi. Arıç, "Ertan, uyuşturucu kullanmadan önce beni hiç ama hiç üzmedi. Bir dediğimi iki yapmadı. Kocam uyuşturucu alınca hayali olayları gerçek gibi kabul edip, beni rahatsız ediyordu. Kıskanmaya da başladığı için şiddet uyguluyordu. Kendisinden boşanmaya karar verip, kız arkadaşım olan Nazlı D.'nin evine yerleştim. Olay günü arkadaşım evde olmadığı sırada gelip, kapıyı çaldı. Açtım, bana, 'Boşanmayalım' teklifinde bulundu. Bu konuda kararlı olduğumu söyleyince belinden çıkardığı bıçağı rastgele bana sapladı. Bilincimi kaybetmişim, gözlerimi hastanede açtım. Daha sonra Ertan'ın beni bıçakladıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdiğini öğrendim. Onun bu davranışı beni rahatlattı. Kendisini ölümüne seviyorum. Şikayetimden vazgeçiyorum. Tahliye ederseniz, kendisiyle tekrar bir araya geleceğim" diye konuştu.