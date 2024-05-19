Aynı istikamette giden motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, aynı yönde seyir halinde olan 2 motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Cihanköy mevkisinde meydana geldi. Bursa istikametine giden Şükrü Mert Sarıgöz'ün (34) kullandığı 41 AEH 490 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyreden Serkan Çimen'in (34) yönetimindeki 34 DOR 044 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Savrulan motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerin vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, sürücülerden Çimen, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.