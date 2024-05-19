Bursa'da sulama kanalına çarpan motosikletteki karı- kocayı ölüm ayırdı

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından yürütülüyor.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Mustafa Karaca'nın uzun yıllardır motosiklet tutkunu olduğu ve motosiklet gruplarına üye olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi, Akköy kavşağında meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik yönüne ilerleyen Mustafa Karaca yönetimindeki 43 U 2626 plakalı motosiklet, sürücüsünün virajda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına çarptı. Sürücü ile motosiklette bulunan eşi Sema Karaca ağır yaralanırken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı karı- koca, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alındı. Mustafa Karaca hastane yolunda yaşamını yitirirken, eşi Sema Karaca ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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