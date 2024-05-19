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        Bursa'da Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında taş ve sopalı kavga: 3 gözaltı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Süper Lig'in 37'nci haftasında Fenerbahçe'nin, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmesinin ardından iki takımın taraftarları arasında taş ve sopalı kavga çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 22:34 Güncelleme: 19.05.2024 - 22:40
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        Bursa'da Galatasaray ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında taş ve sopalı kavga: 3 gözaltı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Süper Lig’in 37’nci haftasında Fenerbahçe’nin, deplasmanda Galatasaray’ı 1-0 mağlup etmesinin ardından iki takımın taraftarları arasında taş ve sopalı kavga çıktı. Çıkan olaylar sonrasında 3 kişi gözaltına alındı.

        Süper Lig’in 37’nci haftasında oynanan derbi maçta ikinci sıradaki Fenerbahçe, deplasmanda lider Galatasaray’ı 1-0 mağlup ederek puanını 96’ya yükseltti. Maçın ardından İnegöl ilçesinde kutlama yapmak için Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda toplanan Fenerbahçe taraftarları ile Galatasaray taraftarları arasında tartışma çıktı. Birbirlerine laf atmaya başlayan taraftarlar arasında kısa sürede büyüyen tartışma, taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan polis ve bekçilerin de zor anlar yaşadığı olayda 3 kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle öfkeli taraftar grupları dağıtıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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