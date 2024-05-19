19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bursa'da konser veren Haluk Levent, sevenlerini coşturdu

BURSA'da Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 1'inci Osmangazi Gençlik Yürüyüşü'ne katılan rock müziğinin önemli isimlerinden Haluk Levent, yürüyüşün ardından verdiği konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Bursa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Osmangazi Belediyesi 1'inci Osmangazi Gençlik Yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, ünlü rock sanatçısı Haluk Levent ve çok sayıda vatandaş katıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüş, bando eşliğinde Osmangazi Meydanı'nda son buldu. Meydanda kurulan sahneye Haluk Levent'le çıkan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın yaptığı konuşmada, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı. Eğer bugün bu etkinlikleri düzenleyebiliyorsak, camilerimizde ezanlar okunuyorsa, ibadetleri yapabiliyorsak bütün bunların hepsi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde. Şükran ve saygıyla yad ediyoruz" dedi.

GAZZE'Yİ UNUTMADI Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın ardından konuşma yapan Haluk Levent, "Çok hassas günlerden geçiyoruz. Dünyanın dört biryanında hiç olmasını istemediğimiz olayların yaşandığını görüyoruz. Ben Atatürk gençliğinin, O’nun gösterdiği yoldan ilerleyen gençlerimizin, dünyadaki zulme dur diyeceğine inananlardanım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güzel gençleri olarak sizlerin, hiçbir şeyi görmezlikten gelmeden, etrafımızda yaşanan soykırımlara 'dur' diyeceğinizi biliyorum. Bugün, yurt genelinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutluyoruz. Ancak, hemen yanı başımızda bu coşkuyu yaşayamayan on binlerce aile var. Atatürk gençliği olarak sizlerden bugün bir dakikalığına Filistin’deki soykırıma dikkat çekmek için saygı duruşunda bulunmamızı istiyorum" diye konuştu. Haluk Levent’in isteği üzerine konser alanın dolduran on binlerce kişi, Gazze için saygı duruşunda bulundu. Haluk Levent’in bu duyarlı hareketi Osmangazililer tarafından uzun süre alkışlandı.