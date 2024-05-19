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        Bursa'da, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp öldü

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düşen Selçuk Kaya (38), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 23:38 Güncelleme: 19.05.2024 - 23:40
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        Bursa'da, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp öldü
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        BURSA’nın Orhangazi ilçesinde, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düşen Selçuk Kaya (38), yaşamını yitirdi. 

        Olay, saat 21.30 sıralarında Camikebir Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin balkonuna iddiaya göre, hava almak için çıkan Selçuk Kaya, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çığlık sesleri üzerine evlerinden çıkan komşular, Kaya’yı kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaya, Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 

        Selçuk Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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