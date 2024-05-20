Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        4 yıldır sahiplendiği 'Badem' adlı köpeğiyle uçuyor

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde sokağa terk edilmiş halde bulduğu 'Golden retriever' cinsi köpeği sahiplenerek, 'Badem' ismini koyan yamaç paraşütü pilotu Yasin Oflaz (26), 4 yıldır onunla birlikte uçuyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 10:46 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        4 yıldır sahiplendiği 'Badem' adlı köpeğiyle uçuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        MANİSA'nın Akhisar ilçesinde sokağa terk edilmiş halde bulduğu 'Golden retriever' cinsi köpeği sahiplenerek, 'Badem' ismini koyan yamaç paraşütü pilotu Yasin Oflaz (26), 4 yıldır onunla birlikte uçuyor. Bursa'da 'Üni Uçuş Günleri' etkinliğine katılan Oflaz, Badem ile birlikte uçuş yapmanın keyifli olduğunu belirterek, "Festivallere katılıp güzel anılar biriktirirken eğleniyoruz" dedi.

        2020 yılında Ege Üniversitesi öğrencisi olan Yasin Oflaz, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim sistemine geçilince memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine, ailesinin yanına geldi. Burada bir süre kalan Oflaz, sokağa terk edilmiş 'Golden retriever' cinsi köpek buldu. Sahiplendiği köpeğe 'Badem' ismini veren Yasin Oflaz, pandeminin bitmesiyle, 2019'da başladığı yamaç paraşütü sporuna geri döndü. Oflaz, yaptığı uçuşlar sonrası 6 yaşındaki köpeği Badem ile birlikte yamaç paraşütü yapmaya karar verdi. Bu zamana kadar Fethiye Ölüdeniz, Milas Ören ve Balıkesir'de köpeğiyle uçuş gerçekleştiren Oflaz, Badem ile Bursa'da da uçuş gösterisi yaptı. Yasin Oflaz, 'Chucky' karakterinin kostümünü giydirip uçuş kabinine bağladığı köpeği Badem ile birlikte Fadıllı pistinde yaptığı hazırlıkların ardından metrelerce yükseklikten atladı. 20 dakika süren uçuşun ardından, Badem ile piste inen Oflas, kendisini ve köpeğini görenlerin şaşkınlığı ile karşılaştı.

        'KÖPEK SAHİBİNİ SEÇER, BADEM DE BENİ SEÇTİ'

        Sahiplendiği Badem isimli köpeği ile aralarında büyük bir bağın oluştuğunu ifade eden Yasin Oflaz, “Badem, sahibi tarafından sokağa terk edilmiş bir köpekti. Pandemi döneminde kendisini görünce yollarımız kesişmiş oldu. 'Köpek sahibini seçer' diye çok güzel bir söz vardır. Badem de beni seçti. O yıldan itibaren bademle birlikteyiz. Karavanda kaldığımız Badem ile yamaç paraşütü yapıyoruz, eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

        'BADEM ÇOK SAKİN BİR KÖPEK, UÇUŞLARIMIZ ÇOK KEYİFLİ OLUYOR'

        Köpeğini, uçuş yapmaya hazırladığı dönem hakkında da bilgi veren Oflaz, “Yamaç paraşütü yapmaya gittiğim zamanlarda Badem de benimle geliyordu. Uçuş hazırlıkları sırasında yanıma koşup havlıyordu. Ben de köpeğimle uçmaya karar verdim. Şimdi, birlikte uçup festivallere katılıyoruz. Birlikte güzel anılar biriktirip, eğlenmiş oluyoruz. Badem ile birlikte olan uçuşlarım çok keyifli geçiyor. Havalandığımızda çok sakin duruyor. Ayrıca, arabaya, motosiklete binmeye bayılıyor” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        İstanbul TEM'de tehlikeli inatlaşma
        İstanbul TEM'de tehlikeli inatlaşma
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fon akışında öngördüğümüzden büyük bir artış var"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Costner ile buluştu
        Costner ile buluştu
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        Tekme tokat dövdükleri 14 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Yüzünün yeni hali tartışmalara yol açtı!
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Arda Güler yine sahnede!
        Arda Güler yine sahnede!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular

        Benzer Haberler

        Bursa'da kamyonetin ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı
        Bursa'da kamyonetin ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı
        DÜZELTME - "Haluk Levent ve Hande Yener Bursa'daki 19 Mayıs kutlamalarında...
        DÜZELTME - "Haluk Levent ve Hande Yener Bursa'daki 19 Mayıs kutlamalarında...
        Haluk Levent ve Hande Yener Bursa'daki 19 Mayıs kutlamalarında sahneye çıkt...
        Haluk Levent ve Hande Yener Bursa'daki 19 Mayıs kutlamalarında sahneye çıkt...
        Bursa'da, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp öldü
        Bursa'da, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp öldü
        Bursa'da 4. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
        Bursa'da 4. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bursa'da konser veren...
        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bursa'da konser veren...