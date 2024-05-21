Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        BURSA, İnegöl Mobilya Sanayi'de bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 06:19 Güncelleme: 21.05.2024 - 06:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnegöl'de mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA, İnegöl Mobilya Sanayi’de bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, saat 05.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi İnegöl Mobilya Sanayi 9. Mobilya Sokak’ta bulunan 2 katlı mobilya imalathanesinde çıktı. Üretim bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, alevlerin ahşaba sıçramasıyla kısa sürede büyüdü. Mobilya imalathanesinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle bekçileri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri çevrede bulunan diğer mobilya atölyelerine sıçramadan kontrol altına almak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada alevler işyerinin önünde istiflenmiş haldeki kerestelere sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının ardından iş yeri kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        "Gazze'de yaşananlar soykırım değil"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım değil"
        Genç kadın isyan etti!
        Genç kadın isyan etti!
        ABD'den Reisi iddialarına cevap
        ABD'den Reisi iddialarına cevap
        Binlerce İsrailliden yine protesto
        Binlerce İsrailliden yine protesto
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        Parmağının ucu koptu, 4 hastane dolaştı
        Parmağının ucu koptu, 4 hastane dolaştı
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        Banu Parlak, güzellik merkezine silahlı saldırı davasında şikayetini geri çekti
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!

        Benzer Haberler

        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler, aracıyla birlikte ara sokağa...
        Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasbettiler, aracıyla birlikte ara sokağa...
        Bursa'da bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı
        Bursa'da bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı
        Eski kocası tarafından bıçaklanan kadın: Nasıl serbest bırakırsınız, ben öl...
        Eski kocası tarafından bıçaklanan kadın: Nasıl serbest bırakırsınız, ben öl...
        BUÜ Makine Mühendisliği öğrencileri eklemeli imalat yöntemlerini uygulamalı...
        BUÜ Makine Mühendisliği öğrencileri eklemeli imalat yöntemlerini uygulamalı...
        Müstehcen fotoğraf gönderip, kız çocuklarına ait olduğu tehdidiyle 609 bin...
        Müstehcen fotoğraf gönderip, kız çocuklarına ait olduğu tehdidiyle 609 bin...
        GÜNCELLEME - Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
        GÜNCELLEME - Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 9 zanlı tutuklandı