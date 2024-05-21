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        Bursalı sporcu, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı

        MISIR'da düzenlenen U23 Atletizm Akdeniz Oyunları'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Pelinsu Şahin, 3 bin metre engelli koşuda altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 12:04 Güncelleme: 21.05.2024 - 12:10
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        Bursalı sporcu, Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı
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        MISIR’da düzenlenen U23 Atletizm Akdeniz Oyunları’nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Pelinsu Şahin, 3 bin metre engelli koşuda altın madalya kazandı.

        Mısır’ın İsmaili şehrinde 18-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda, Bursalı sporcu altın madalya kazandı. 3 bin metre engellide piste çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Pelinsu Şahin, 9.58.41’lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, böylece kendisinin en iyi sezon derecesini de elde ederken, başarısını altın madalyayla taçlandırdı. Pelinsu Şahin’i elde ettiği dereceden dolayı tebrik eden Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Muhammet Aydın, "Sporcularımızın yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarı kazanması bizleri gururlandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’in önderliğinde Bursa sporunu daha ileri taşımak, şampiyon sporcular yetiştirmek istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda elimizden gelen katkıyı sunmaya devam edeceğiz. Şampiyon sporcumuz Pelinsu Şahin’i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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