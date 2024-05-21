Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp parasını gasbeden devamlı müşterisi çıktı; yaralı halde çoban bulmuş

BURSA'da, aracına aldığı 1'i kadın 2 kişinin ormanda 20 yerinden bıçaklayıp para ve cep telefonunu gasbettiği taksici Yunus Yüksel'i (30), bir çobanın yaralı halde bulup ihbarda bulunduğu ortaya çıktı. Hastanenin yoğun bakımında tedavisi süren eşiyle kısa süre konuştuğunu söyleyen Kübra Yüksel, "Yunus'un hayati tehlikesi devam ediyor. Kendisi, 'Beni aracıma aldığım sürekli müşterim bıçakladı. Bir anda saldırdı' dedi" dedi.

Taksi çalıştıran Yunus Yüksel, iddiaya göre, dün Eskişehir'e gitmek isteyen 1'i kadın 2 yolcuyu 16 T 4225 plakalı aracıyla Eskişehir'e getirip, geri döndü. Saat 17.00 sıralarında Mudanya'nın kırsal Çepni Mahallesi'ne geldiklerinde araçtaki yolcular, ineceklerini söyledi. Aracı durduran Yunus Yüksel, bu sırada erkek yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı. Yaklaşık 20 bıçak darbesiyle yaralanan evli ve 1 çocuk babası sürücü, kanlar içinde kalırken; üzerindeki para ve cep telefonunu alan saldırganlar uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, hayati tehlikesi olduğu için ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

BABASININ TAKSİSİNDE ÇALIŞIYORMUŞ Kübra Yüksel, yoğun bakımdaki eşiyle doktorların izniyle kısa sürede konuştuğunu söyledi. Üniversite mezunu olan eşinin babasına ait takside çalıştığını belirten Kübra Yüksel, "Eşim, ailesine bağlı bir kişi. Görev yaptığı sırada beni sürekli arayıp nerelere gittiğini söylerdi. Dün aramayınca merak ettim. Bu kez ben telefon açtım. Kendisine ulaşamadım. Telefonu sürekli kapalıydı. Daha sonra aracının takip sistemine baktığımda, Çepni Mahallesi'nde ormanlık alanda park ettiğini gördüm. Endişelendim. Bu sırada Yunus'u bir çoban, aracın içinde yaralı görmüş. Haber verilmesi sonucu kocam hastaneye kaldırıldı. Bilgi alınca ben de hastaneye gittim. Şu anda, yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Kendisiyle kısa süre konuştuğumda bana, 'Taksime devamlı binen bir müşterim tarafından bıçaklandım. Bir anda saldırdı. Hiçbir şey yapamadım' dedi. Onun için dua ediyorum" diye konuştu.