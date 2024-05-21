Ev sahibiyle tartışan kiracı doğal gaz vanasını açtı; patlamada yaralandı

Olay, saat 16.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi 199. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibiyle bilinmeyen nedenle tartışan kiracı Atakan Sencer, 3 katlı binanın giriş katındaki dairenin doğal gaz vanasını açtı. Evde gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Kapı ve pencerelerin parçalandığı, eşyaların sokağa fırladığı olay sonrası adrese çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi gönderildi. Yaralanan kiracı Sercen, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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