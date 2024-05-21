Ev sahibiyle tartışan kiracı doğal gaz vanasını açtı; patlamada yaralandı (2)

PSİKOLOJİKTEDAVİ GÖRDÜĞÜ VE UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Bursa'da ev sahibi Hüseyin Balı (60) ile tartışan kiracı Atakan Aksu'nun (40) dairenin doğal gaz vanasını açıp, yaşanan patlamada yaralanmasına ilişkin ekipler incelemede bulundu. Ekipler, yaptığı incelemede şüphelinin önce doğal gaz vanasını kapattığı ardından spiral makinesi ile doğal gaz borusunu kestiği, doğal gaz vanasını tekrar açtıktan sonra çakmak ile patlamaya neden olduğu öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen şüphelinin vücudunda 2'nci derece yanık olduğu belirtildi.