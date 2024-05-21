Ev sahibiyle tartışan kiracı doğal gaz vanasını açtı; patlamada yaralandı (2)
PSİKOLOJİKTEDAVİ GÖRDÜĞÜ VE UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜBursa'da ev sahibi Hüseyin Balı (60) ile tartışan kiracı Atakan Aksu'nun (40) dairenin doğal gaz vanasını açıp, yaşanan patlamada yaralanmasına ilişkin ekipler incelemede bulundu.
PSİKOLOJİKTEDAVİ GÖRDÜĞÜ VE UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ
Bursa'da ev sahibi Hüseyin Balı (60) ile tartışan kiracı Atakan Aksu'nun (40) dairenin doğal gaz vanasını açıp, yaşanan patlamada yaralanmasına ilişkin ekipler incelemede bulundu. Ekipler, yaptığı incelemede şüphelinin önce doğal gaz vanasını kapattığı ardından spiral makinesi ile doğal gaz borusunu kestiği, doğal gaz vanasını tekrar açtıktan sonra çakmak ile patlamaya neden olduğu öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen şüphelinin vücudunda 2'nci derece yanık olduğu belirtildi.
'PATLAMAYA MÜDAHALE ETMEK İSTEDİK AMA KİRACIMIZ VANANIN KOLUNU SÖKMÜŞ'
Ev sahibi Hüseyin Balı, kiracısının vanayı sonuna kadar açtığını ve vananın saatinden yüksek bir ses gelmesinin ardından müdahalede bulunmak istediğini belirterek, "Kiracı doğal gazı açmış, bir anda vananın saatinden ses gelmeye başladı. Vanayı kapatmak istedim ama kolunu sökmüş. İçerde gaz birikmiş, kendimi dışarı attım ve patlama gerçekleşti. Kiracımız şizofren hastası. Kendisi yakın zamanda torunum geleceği için evden çıkacaktı. Bir sorunumuz yoktu. Patlama olduğu anda kaçmaya başladı. 4 milyona yakın zararımız var" dedi.
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