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        Masa oyunu ve sohbet yasak, Aşıklar Kahvesi'nde, 69 yıldır sadece saz çalınıp türkü söyleniyor

        BURSA'da, 69 yıl önce Mehmet Ali Güneş tarafından kurulan Aşıklar Kahvesi'nde, masa oyunları oynanması ve sohbet edilmesi yasak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 09:43 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:45
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        Masa oyunu ve sohbet yasak, Aşıklar Kahvesi'nde, 69 yıldır sadece saz çalınıp türkü söyleniyor
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        BURSA'da, 69 yıl önce Mehmet Ali Güneş tarafından kurulan Aşıklar Kahvesi'nde, masa oyunları oynanması ve sohbet edilmesi yasak. Sadece saz çalınıp, türkü söylenen Aşıklar Kahvesi, Türk halk müziği sevenlerden yoğun ilgi görüyor. Sazlarıyla burada meşk eden aşıklar, türkü sevenlerin ruhuna dokunup, Anadolu ezgilerini geleceğe taşıyor.

        Bursa'da, Mehmet Ali Güneş tarafından 1955 yılında Tarihi Köylü Pazarı'nda kurulan Aşıklar Kahvesi'nde masa oyunlarının oynanması, siyasetin konuşulması ve sohbet edilmesine müsaade edilmezken, sadece saz çalınıp türkü söylenmesine izin veriliyor. Aynı anda yaklaşık 50 kişinin ağırlandığı Aşıklar Kahvesi'nde, konuklar çalan sazları ve türküleri dinlemek için dışarıda sıra bekliyor. Saz çalmayı sevip Türk halk müziğinden hoşlananların buluşma noktası olan kahvede, sazlarıyla meşk eden aşıklar, türküseverlerin ruhuna dokunup, Anadolu ezgilerini de geleceğe taşıyor.

        'BABAM, TARTIŞMALARA SON VERMEK İÇİN SAZ ÇALARDI'

        Babası Mehmet Ali Güneş'in açtığı Aşıklar Kahvesi'nde 69 yıldır sadece saz çalınıp türkü söylendiğini belirten Muhsin Güneş (63), “Babam, bu iş yerini açınca kahvede siyaset konuşulup, futbol maçları tartışılıyordu. Kendisi, rahatsız olduğu bu tartışmalara son vermek için iş yerinde sadece saz çalıp türkü söylemesini serbest bıraktı. Onun bu uygulaması bayağı ilgi gördü. Aşıklar Kahvesi'nde masa oyunu oynanması, sohbet edilmesi ve siyaset konuşulması kesinlikle yasak. Buraya, çevre illerden de gelenler, saz çalıp Türk Halk Müziği söyleyerek eğleniyorlar. Mutlu bir şekilde ayrılıyorlar” dedi.

        '20 YILDIR BURADA SAZ ÇALIP, TÜRKÜ SÖYLEYEREK STRES ATIYORUM'

        Tam 20 yıldır Aşıklar Kahvesi'ne gelerek saz çalıp türkü söylediğini anlatan Mesut Tuncer (58), “Müzik benim için bir hobi. Ne zaman moralim bozuk olsa buraya gelip saz çalarım, türkü söylerim. Buraya geldiğim zaman stres atıyorum, rahatlıyorum. Bunu herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Burası benim için terapi merkezidir” diye konuştu.

        Bursa'daki üniversitelerdeki bazı öğretim üyelerinin, öğrencilerini özellikle duvarlarına sazların asılıp her yaş grubundan insanların gelip eğlendiği Aşıklar Kahvesi'ne yönlendirdiğini de söyleyen Mesut Tuncer, böylece öğrencilerin Anadolu ezgilerini geleceğe taşıdığını sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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