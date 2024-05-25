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        Otomobilin ciple çarpıştığı, 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin cipe çarptığı, Sedat Sungur (31) ile Hasan Alper'in (41) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 11:22 Güncelleme: 25.05.2024 - 11:25
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        Otomobilin ciple çarpıştığı, 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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        BURSA’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüjü aşarak karşı şeride geçen otomobilin cipe çarptığı, Sedat Sungur (31) ile Hasan Alper’in (41) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, dün saat 08.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nda çalışan Sedat Sungur, 61 ABE 166 plakalı otomobili ile iş arkadaşı Hasan Alper’i evinden alarak yola çıktı. Yıldırım ilçesinden Altınova Mahallesi Fuar Caddesi’ndeki iş yerine giden Sungur idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıktı. Refüje çarparak karşı şeride geçen otomobil, Yıldırım'a giden Necati Turan idaresindeki 16 JMM 55 plakalı cip ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, otomobilde sıkışan sürücü Sedat Sungur ile yanındaki iş arkadaşı Hasan Alper’in hayatını kaybettiği belirlendi. Müdahalesi yapılan cip sürücüsü Necati Turan ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Turan’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        ULAŞTIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI BAHÇESİNDE TÖREN

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Yol İşleri Şube Müdürlüğü'nde kaynak ustası olan Sedat Sungur ile kamyon şoförü olarak görev yapan iş arkadaşı Hasan Alper için Ulaşım Daire Başkanlığı bahçesinde tören düzenledi. Sungur ile Alper'in cenazeleri törenin ardından Yenişehir ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı.

        Öte yandan kazanın kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; kayganlaşan yolda otomobilin kayarak karşı şeride geçip ciple çarpıştığı anlar yer aldı.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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