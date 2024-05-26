Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Uyuşturucu gelirinin paylaşımı cinayeti sonrası şüpheliler birbirini kutlayıp, silah hediye etmiş

        BURSA'dauyuşturucu satışından elde edilen gelirin paylaşımı nedeniyle husumet yaşadığı Yakup Karataş'ı (31) öldürmeye azmettirmekle suçlanan Harun Taykan (33) ile cinayet şüphelileri Batuhan Kolpar (28), İsmail İlhan (29), Rıdvan Güleçyüz (28), ve Tayfun Eseroğlu (26) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 10:53 Güncelleme: 26.05.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu gelirinin paylaşımı cinayeti sonrası şüpheliler birbirini kutlayıp, silah hediye etmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'dauyuşturucu satışından elde edilen gelirin paylaşımı nedeniyle husumet yaşadığı Yakup Karataş'ı (31) öldürmeye azmettirmekle suçlanan Harun Taykan (33) ile cinayet şüphelileri Batuhan Kolpar (28), İsmail İlhan (29), Rıdvan Güleçyüz (28), ve Tayfun Eseroğlu (26) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, azmettirmekle suçlanan Taykan'ın, Kolpar'a sarılıp, 'Yakup öldü, bu iş bitti' dediği, Kolpar'ın da Karataş'a doğru ateş etmesinden dolayı Eseroğlu'na siyah renkli, kısa dipçikli tüfek hediye ettiği belirtildi.

        Olay, geçen yıl 20 Aralık'ta saat 00.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Nilüfer Caddesi'nde art arda silah seslerinin duyulmasının ardından dışarı çıkan mahalle halkı, bir kişinin kanlar içinde yerde yattığını gördü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İncelemede, yaralının Yakup Karataş olduğu belirlendi. Ağır yaralı olarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karataş, kurtarılamadı. Çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, çevredeki güvenlik kameralarını araştırdı. İncelemenin ardından Batuhan Kolpar, İsmail İlhan, Rıdvan Güleçyüz, Tayfun Eseroğlu cinayet şüphelisi, Harun Taykan ise azmettirici olarak yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

        DAHA ÖNCEDEN AYAĞINDAN YARALAMIŞ

        Cinayetle ilgili soruşturma tamamlandı. Soruşturma sürecinde, Harun Taykan azmettirme suçu iddiasını kabul etmeyip, Yakup Karataş ile aralarında hiçbir husumet olmadığını, olaydan bir süre önce silahının patlaması sonucu kendi kendini yaraladığını belirtip, olay günü cinayetin işlendiği yere Batuhan Kolpar'ın çağırdığını, aracıyla yanaştığı sırada Karataş'ın vurulmuş olduğunu gördüğünü söyledi. Batuhan Kolpar'ın ifade vermediği soruşturmada diğer şüphelilerin ve görgü tanıklarının ifadelerini ele alan savcılık, Karakaş'ın daha önce Harun Taykan'ı ayağından yaraladığını, ayrıca taraflar arasında uyuşturucu ticaretinden elde edilen menfaatin paylaşılması konusunda husumetin bulunduğunu belirledi.

        İfadeler ve incelemelerin ardından savcı, iddianameyi hazırladı. Sanıklar hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'ruhsatsız silah taşımaktan 3 yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianamede, azmettirmekle suçlanan Taykan'ın, Kolpar'a sarılıp, 'Yakup öldü, bu iş bitti' dediği, Kolpar'ın da Karataş'a doğru ateş etmesinden dolayı Eseroğlu'na, siyah renkli, kısa dipçikli tüfek hediye ettiği görüşü yer aldı. İddianame, ağır ceza mahkemesinde kabul edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        İş yerine ses bombalı saldırı
        İş yerine ses bombalı saldırı
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Tarlalarından dönen karı kocaya tüfekli saldırı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Şanlıurfa'da sel! Her şey yarım saatte oldu
        Çalıştığı yeri soydu!
        Çalıştığı yeri soydu!
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        İsrailli askerden isyan tehdidi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı

        Benzer Haberler

        Aniden yola fırlayan Furkan, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı; kaza ka...
        Aniden yola fırlayan Furkan, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı; kaza ka...
        Akaryakıt istasyonunun marketinden 9 bin TL çaldı, yakalandı; hırsızlık kam...
        Akaryakıt istasyonunun marketinden 9 bin TL çaldı, yakalandı; hırsızlık kam...
        Bursaspor Basketbol Takımı'nda Sezer Sezgin yeniden başkanlığa seçildi
        Bursaspor Basketbol Takımı'nda Sezer Sezgin yeniden başkanlığa seçildi
        Bursa'da akaryakıt istasyonunun marketinden 9 bin liralık hırsızlık kamerad...
        Bursa'da akaryakıt istasyonunun marketinden 9 bin liralık hırsızlık kamerad...
        TIR'ın savrulan dorsesine çarpan hafif ticari araçta ölen 3 kişi toprağa ve...
        TIR'ın savrulan dorsesine çarpan hafif ticari araçta ölen 3 kişi toprağa ve...
        Bursa'da taksi sürücüsü beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuld...
        Bursa'da taksi sürücüsü beton mikserinin altında kalmaktan son anda kurtuld...