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        Bursa'da hafif ticari araç, refüje çarptı: 2 yaralı

        BURSA'darefüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:45
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        Bursa'da hafif ticari araç, refüje çarptı: 2 yaralı
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        BURSA'darefüje çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu'nda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Binali A. (56) yönetimindeki 16 KRL 52 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada Binali A. ile yanındaki Erkan Y. (48) yaralandı. İhbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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