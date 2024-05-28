Taksiciyi darbeden şüpheli gözaltına alındı

BURSA'da taksisine yolcu olarak bindiği H.T.'yi darbeden Ufuk İ., gözaltına alındı.

Olay, pazar günü Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi’nde meydana geldi. H.T. isimli taksici, 16 T 0155 plakalı aracına 2 yolcu aldı. Araca binen yolcular, bir süre farklı mahallelere giderek buralardan alışveriş yaptı. Durumdan şüphelenen H.T. yolculara, "Evde çocuklarım bekliyor, nerede inmek istiyorsanız indireyim sizi" dedi. Bu sözlere sinirlenen ve sürücünün yanında oturan yolcu, "Taksimetre çalışıyor, istediğim yere götürürüm" deyince tartışma çıktı. Tartışma sırasında yolcu, sürücüyü direksiyonda darbetti. O anlar ise araç kamerasına yansıdı. Aldığı darbeler sonucu taksici aracı durdururken, inen yolcular ise 'Sen de dışarı çık' diyerek bağırdı. Bunu fırsat bilen H.T., aracıyla hızla uzaklaştı.