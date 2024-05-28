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        Kendi nişanına giderken kazada ölen abla ile kardeşi yan yana toprağa verildi (2)

        TOPRAĞAVERİLDİBurdur'da kendi nişanına giderken takla atan otomobilin karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden İnfaz koruma memuru Metehan Aydın, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Alanyurt Kent mezarlığında toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 18:48 Güncelleme: 28.05.2024 - 18:50
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        Kendi nişanına giderken kazada ölen abla ile kardeşi yan yana toprağa verildi (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Burdur'da kendi nişanına giderken takla atan otomobilin karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden İnfaz koruma memuru Metehan Aydın, Bursa’nın İnegöl ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Alanyurt Kent mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Metehan Aydın’ın yakınlarının yanı sıra ,Bursa Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ve İnegöl Kaymakamı Eren Arslan katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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