Kendi nişanına giderken kazada ölen abla ile kardeşi yan yana toprağa verildi (2)

Burdur'da kendi nişanına giderken takla atan otomobilin karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştığı kazada hayatını kaybeden İnfaz koruma memuru Metehan Aydın, Bursa’nın İnegöl ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından Alanyurt Kent mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Metehan Aydın’ın yakınlarının yanı sıra ,Bursa Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ve İnegöl Kaymakamı Eren Arslan katıldı.

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