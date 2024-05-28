Bursa'da otomobil yedek parça fabrikasında yangın
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, otomobil yedek parça üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
BURSA’nın Karacabey ilçesinde, otomobil yedek parça üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Karacabey ilçesi Tavşanlı Mahallesi 412. Sokak’ta otomobil yedek parça üretimi yapan fabrikada saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın boyahane bölümünde başlayan yangın, kimyasal maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede bulunan fabrikaları tahliye ederek önlem aldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin diğer fabrikalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü.
Fabrikada büyük çaplı maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.