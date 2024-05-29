Otomobilin çarptığı yayanın ağır yaralandığı kaza kamerada

Kaza, saat 09.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde meydana geldi. M.Y. (34) idaresindeki 35 DC 7904 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serhat B.’ye çarptı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada Serhat B. ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Serhat B., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serhat B.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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