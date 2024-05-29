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        Otomobilin çarptığı yayanın ağır yaralandığı kaza kamerada

        BURSA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Serhat B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:59 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:05
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        Otomobilin çarptığı yayanın ağır yaralandığı kaza kamerada
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        BURSA'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Serhat B. (33) ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde meydana geldi. M.Y. (34) idaresindeki 35 DC 7904 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Serhat B.’ye çarptı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada Serhat B. ağır yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Serhat B., ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Serhat B.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Kaza sonrası otomobil sürücüsü M.Y., gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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