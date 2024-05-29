Yıldız Holding'in 'Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar' sergisi Bursa'da ziyarete açıldı

Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu’nda yer alan nadide hüsn-i hat eserlerinin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisi, 29 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında Bursa Birlik Vakfı Akif Emre Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Yıldız Holding’in sanat koleksiyonundaki eserleri geniş kitlelerle buluşturma hedefiyle Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediği sergilere bir yenisi eklendi. Daha önce Konuşan Yazılar sergisiyle Bursa, Ankara, Konya ve Edirne’de yoğun ilgi gören sergiler düzenleyen Yıldız Holding bu kez, Geleneksel İslam Sanatı’nın en güzel örneklerinin bir araya getirildiği “Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar” sergisini Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Her biri birbirinden kıymetli hattatların imzasını taşıyan hüsn-i hat eserlerinin yer aldığı sergi 29 Mayıs’ta Bursa Birlik Vakfı Akif Emre Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.

pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Av. İbrahim Taşkın’ın açılışında yer aldığı sergi; Adalet Eski Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Orkun Yıldırım, Bursa İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Yıldırım İlçe Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Kültür Varlıklarını Koruma Müdürü Erdal Çetindağ, Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Eski AK Parti Milletvekili İsmail Aydın, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin katılımlarıyla ziyarete açıldı.