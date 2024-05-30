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        Bursa'da 4 ayda ruhsatsız 162 silah ele geçirildi

        BURSA'da polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah imal ve ticaretine yönelik çalışmalarda 4 ayda 1 adet AK-47, 3 UTAŞ tam otomatik silah, 1 suikast silahı, 123 tabanca ve 34 av tüfeği ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:02 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:05
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        Bursa'da 4 ayda ruhsatsız 162 silah ele geçirildi
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        BURSA'da polis ekipleri tarafından ruhsatsız silah imal ve ticaretine yönelik çalışmalarda 4 ayda 1 adet AK-47, 3 UTAŞ tam otomatik silah, 1 suikast silahı, 123 tabanca ve 34 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 105 kişiden 7’si tutuklandı.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah imal ve ticaretine yönelik 4 ayda 78 farklı çalışma gerçekleştirdi. 1 Ocak'tan itibaren yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından çalışmalarda 1 adet AK-47, 3 adet UTAŞ tam otomatik silah, 1 suikast silahı, 123 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 7 bin 439 mermi, 194 şarjör, 34 av tüfeği ve bunlara ait 502 fişek, 76 silah aksamı ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda silah ticaretini yapan, bu satıcılardan silah satın alan ve bulunduran toplam 105 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ESKİ ÇALIŞANLAR TARAFINDAN KAÇAK ÜRETİLDİ

        Bu arada, ele geçirilen 3 adet kaçak şekilde üretilen UTAŞ tam otomatik silahın, daha önceden Antalya'da faaliyet gösteren UTAŞ Silah Sanayi'de çalışan personellerin, buradan ayrıldıktan sonra bu silahların aynısını kaçak olarak ürettiği belirlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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