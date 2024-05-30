Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        3 çocuğunu öldüren baba: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

        BURSA'da çocuklarından Zeynep (11) ve Aslı'yı (6) bıçaklayarak Muhammet Ali'yi (3) ise boğarak öldürüp polise teslim olan Murat Kılıç'ın (39) ifadesinde "Simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:35 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 çocuğunu öldüren baba: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da çocuklarından Zeynep (11) ve Aslı’yı (6) bıçaklayarak Muhammet Ali’yi (3) ise boğarak öldürüp polise teslim olan Murat Kılıç’ın (39) ifadesinde “Simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra, kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum” dediği belirtildi.

        Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'ta dün 4 katlı apartmanın bodrum katında oturan, evlerde boyacılık yapan Metin Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Eşi G.K.’nin bir yıl önce psikolojik sorunları olduğu belirtilen Murat Kılıç’ı terk edip, 3 çocuğuyla birlikte Erzurum’a ailesinin yanına gittiği ifade edildi.

        Murat Kılıç'ın polisteki ifadesinde, "Eşim beni terk ettikten sonra bir süre yalnız yaşadım. Bir ay önce Erzurum'a gidip çocuklarımı alarak Bursa'ya döndüm. Bazı günler kızlarım ve oğlumu Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan anneme teslim ediyordum. Salı günü de çocuklarımı yine anneme bıraktım. Çarşamba günü aldım. Evimizde, simit, poğaça alarak kahvaltı yapıyorduk. Masanın üzerinde duran bıçağı görünce içime bir şeyler oldu. Sonra, kızlarımı rastgele bıçaklayarak öldürdüm. Oğlumu ise boğdum. Kendime zarar verecektim. Bunu başaramadım. Sonra, polise giderek teslim olmaya karar verdim. Öyle de yaptım" dediği öğrenildi.

        GERİYE PENCEREYE ASILAN KIYAFETLER KALDI

        Cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan kardeşlere otopsi yapıldı. Zeynep ve Aslı Kılıç'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edildi. Babaları tarafından öldürülen üç kardeşten geriye, ölmeden önce yıkayıp evlerinin penceresine astıkları kıyafetleri kaldı.

        Murat Kılıç'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        1 milyar dolarlık kripto vurgununda flaş gözaltılar!
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Yoksulluk sınırı 60 bin TL'yi geçti
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        Bakırköy'deki katliam gibi kazada TIR şoförüne 22 yıl hapis istemi
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Tarihi romanlarıyla biliniyordu... Özlem hocayı kaybettik!
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Mersin-KKTC arası 1,5 saat olacak
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçmak üzere
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: “Belli bir süre içinde farklı bir gelişme olmazsa hayvanların uyutulması gerekiyor”
        "Otelleri terk edin, Taylor geliyor!"
        "Otelleri terk edin, Taylor geliyor!"
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        Anne ve babasını öldürmüştü... İşte çifte cinayetin nedeni!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        EFES-2024 tatbikatı nefesleri kesti!
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        Milli futbolcunun fenomen aşkı
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        2,5 km'lik volkanik yarık!
        'Hepsi' çok gergin
        'Hepsi' çok gergin
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Hangi 6 besin aç karnına tüketilmemeli?
        Tavan arasında 65 milyon lira çıktı
        Tavan arasında 65 milyon lira çıktı
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        Beşiktaş'ta sıcak gelişme!
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        "Benimle ne zaman evlenirsin?"
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi
        Kakao ve zeytinyağının ardından şimdi de 'portakal suyu' krizi

        Benzer Haberler

        Giritli mübadillerin anıları unutulmasın diye dijital arşiv oluşturdu
        Giritli mübadillerin anıları unutulmasın diye dijital arşiv oluşturdu
        Bursa'da 4 ayda ruhsatsız 162 silah ele geçirildi
        Bursa'da 4 ayda ruhsatsız 162 silah ele geçirildi
        Bursa'da akrabaları tarafından silahla vurulan baba oğul yaralandı
        Bursa'da akrabaları tarafından silahla vurulan baba oğul yaralandı
        Bursa'da baba-oğul akrabaları tarafından darbedilip, tabancayla vuruldu
        Bursa'da baba-oğul akrabaları tarafından darbedilip, tabancayla vuruldu
        Bursa'da anne engelli oğlunu öldürüp intihar etti
        Bursa'da anne engelli oğlunu öldürüp intihar etti
        Bursa'da engelli çocuğunu öldürüp intihar eden anne hastanede hayatını kayb...
        Bursa'da engelli çocuğunu öldürüp intihar eden anne hastanede hayatını kayb...