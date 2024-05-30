3 çocuğunu öldüren baba: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu (2)

ÇOCUKLAR,ERZURUM'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Bursa'da, dün babaları Murat Kılıç tarafından, oturdukları bodrum katındaki evlerinde öldürülen Zeynep, Aslı ve Muhammet Ali Kılıç kardeşlere, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. Cenazeler daha sonra, Erzurum'dan gelen akrabalarına teslim edildi. Bursa'dan kara yolu ile İstanbul'a, oradan da uçak ile Erzurum'a gönderilecek olan çocukların cenazeleri, yarın Karayazı ilçesi Kazbel Mahallesi'nde öğlende toprağa verilecek.

BABA TUTUKLANDI

Öte yandan, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde sorgulanan Murat Kılıç, bugün adliyeye sevk edildi. Kılıç, savcılık soruşturmasının ardından, 'kasten öldürmek' suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Suh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.