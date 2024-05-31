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        Bursa'da, yalnız yaşayan 96 yaşındaki kadın evde çıkan yangında öldü

        BURSA'da, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 07:11 Güncelleme: 31.05.2024 - 07:15
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        Bursa'da, yalnız yaşayan 96 yaşındaki kadın evde çıkan yangında öldü
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        BURSA’da, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafında kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası yapılan incelemede, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Fintoz Mutlu'nun(96) yanarak öldüğü öğrenildi.

        Yangın, 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi 14. Menekşe Sokak’ta bulunan tek katlı evde çıktı. Fintoz Mutlu’nun yalnız yaşadığı evinde ilk belirlemelere göre sobadan sıçrayan alev nedeniyle yangın çıktı. Alevleri gören komşuları yaşlı kadını kurtarmaya çalışırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol atlına alınarak söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemede Fintoz Mutlu’nun yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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