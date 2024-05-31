Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da BTSO Eğitim Vadisi Oğuz Kağan Köksal Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Gezeravcı, düzenlenen toplantıda, uzay bilimi, kariyeri ve deneyimleri hakkında bilgi verdi. Sohbet havasında geçen toplantıda, uzay yolculuğu sırasında yaşadıklarını anlatan Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, uzay araştırmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

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