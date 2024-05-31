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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu

        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 12:29 Güncelleme: 31.05.2024 - 12:35
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        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu
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        TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu. Uzay yolculuğunda yaşadıklarını anlatan Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da BTSO Eğitim Vadisi Oğuz Kağan Köksal Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Gezeravcı, düzenlenen toplantıda, uzay bilimi, kariyeri ve deneyimleri hakkında bilgi verdi. Sohbet havasında geçen toplantıda, uzay yolculuğu sırasında yaşadıklarını anlatan Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, uzay araştırmalarının çok önemli olduğunu belirtti.

        Alper Gezeravcı, yaklaşık iki saat süren toplantının ardından öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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