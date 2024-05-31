Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu
TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu.
TÜRKİYE'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da öğrencilerle buluştu. Uzay yolculuğunda yaşadıklarını anlatan Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Bursa'da BTSO Eğitim Vadisi Oğuz Kağan Köksal Konferans Salonu'nda öğrencilerle buluştu. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği Gezeravcı, düzenlenen toplantıda, uzay bilimi, kariyeri ve deneyimleri hakkında bilgi verdi. Sohbet havasında geçen toplantıda, uzay yolculuğu sırasında yaşadıklarını anlatan Gezeravcı, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, uzay araştırmalarının çok önemli olduğunu belirtti.
Alper Gezeravcı, yaklaşık iki saat süren toplantının ardından öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.
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