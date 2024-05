Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivali, Türkiye'nin uluslararası bir markasıdır

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür-sanat adına ne varsa tek bir çatı altında topladığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali ise dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivali olarak artık Türkiye’nin uluslararası bir markasıdır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'da 1-9 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan, 'Kültür Yolu Festivali'nin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın lansmanını yaptı. Toplantıya, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, daire müdürleri ve davetliler katıldı.

'4 YILDIR HER YAŞ VE TARZA HİTAP EDEN BİR FESTİVAL DÜZENLİYORUZ'

Yapılan etkinliğin 4 yıldır her yaşa ve tarza hitap ettiğini açıklayan Bakan Ersoy, "2021 yılından itibaren tam 4 yıldır her yaş ve kesimden insanımıza, her tarzda ilgi ve beğeniye hitap eden; herkesin kendisi için ve kendisinden bir şeyler bulabileceği bir festival düzenliyoruz. 1-9 Haziran tarihleri arasında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, lezzet duraklarından çocuk etkinliklerine; tiyatro, opera, bale ve sinema temsil ve gösterimlerine uzanan 9 günlük bir kültür-sanat şöleni Bursalılarla buluşacak. Yaklaşık bin sanatçımızın performans, eser ve gösterilerini içeren 500’e yakın etkinlik ile bu festivalde eğlenmekten öğrenmeye farklı deneyimler yaşanacak" ifadelerini kullandı.