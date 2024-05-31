Bakan Ersoy: Kültür Yolu Festivali, Türkiye'nin uluslararası bir markasıdır (2)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa'da 1-9 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Kültür Yolu Festivali'nin basın lansmanının ardından Ulu Cami'de cuma namazını kıldı. Ersoy, daha sonra eşi Pervin Ersoy ve Bursa protokolü ile 'Bursa Kültür Yolu Festivali' kapsamında 20'inci Şefik Bursalı Resim Yarışması'nda başarı ödülü alıp, Bursa Güzel Sanatlar Galerisi'nde sergilenen 45 eseri inceledi. İncelemelerin ardından Ersoy, Bursa'dan ayrıldı.

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