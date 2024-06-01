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        3 çocuğunu öldüren baba: Ne yaptığımı, yengem beni telefonla arayınca anladım

        BURSA'da, çocuklarından Zeynep (11) ve Aslı'yı (6) bıçaklayarak, Muhammet Ali'yi (3) ise boğarak öldürüp polise teslim olan Murat Kılıç'ın (39) mahkemedeki ifadesinde, "Olay anını çok fazla hatırlamıyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:23 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:25
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        3 çocuğunu öldüren baba: Ne yaptığımı, yengem beni telefonla arayınca anladım
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        BURSA'da, çocuklarından Zeynep (11) ve Aslı’yı (6) bıçaklayarak, Muhammet Ali’yi (3) ise boğarak öldürüp polise teslim olan Murat Kılıç’ın (39) mahkemedeki ifadesinde, “Olay anını çok fazla hatırlamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Yengem beni telefonla arayınca anladım. Üzerim kan olmuştu. Yaralandığımı sandım. Serbest bırakılmamı istiyorum” dediği belirtildi.

        Olay, 29 Mayıs'ta, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Bağlar Sokak'taki 4 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Geçimini evlerde boyacılık yaparak sağlayan Murat Kılıç, kızları Zeynep ve Aslı Kılıç'ı bıçaklayarak, oğlu Muhammet Ali Kılıç'ı da boğarak öldürdü. Kılıç, olayın ardından polis ekiplerine giderek suçunu itiraf etti. Belirtilen adrese giden ekipler, üç çocuğun cansız bedenleriyle karşılaştı. Çocukların cenazeleri, Cumhuriyet savcısının incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside, Murat Kılıç'ın kızlarının vücudunda yaklaşık 20 bıçak yarası tespit edildi. Çocukların cenazeleri, babalarından ayrı yaşayan anneleri Gülay Kılıç'ın yaşadığı Erzurum'un Karayazı ilçesinde toprağa verildi.

        ‘ÜÇ KEZ CANIMA KIYMAK İSTEDİM, BAŞARAMADIM’

        Murat Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kılıç, çıkarıldığı Nöbetçi 5’inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA Muhabiri, Kılıç'ın nöbetçi mahkemede verdiği ifadeye ulaştı. Olay günü babasının evinde kaldığını belirten Kılıç, "Sabah, işe gitmek üzere uyandım. Sigara almak için markete gittim. Bu sırada eşimin, çocuklarımı yanından zorla alıp getirdiğime ilişkin şikayeti üzerine güvenlik güçlerinden hakkımda tedbir kararı çıktığını öğrendim. Kafam attı, işe gitmemeye karar verdim. Olay yerine gittim. Çok fazla hatırlamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Ne olduğunu yengem beni telefon ile aradığında fark ettim. Bir anda üzerime baktığımda her tarafın kan olduğunu gördüm. Bu sırada yaralandığımı düşündüm. Ne yaptığımı o anda anladım. Evde üzerimi değiştirip dışarı çıktığımı, kağıtlara yazılar yazdığımı hatırlıyorum. Üç kez canıma kıymak istedim, başaramadım. Çok pişmanım. Tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

        CEZAVİNDE TEK KİŞİLİK KOĞUŞTA KALIYOR

        Tutuklandıktan sonra Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Murat Kılıç'ın, can güvenliği açısından tek kişilik koğuşta kaldığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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