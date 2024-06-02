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        Eski Bursaspor Başkanı Adanur, cezaevinden çıktıktan 3 gün sonra tekrar tutuklandı

        BURSASPOR'uneski başkanlarından Emin Adanur (34), evini hacze gelen 2 avukat ile icra memurunu dövdürdüğü iddiasıyla yargılandığı davaya ilişkin cezaevinden tahliye edildikten 3 gün sonra başka bir dosyadan 'kaçma ihtimali' gerekçesiyle yeniden tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:05
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        Eski Bursaspor Başkanı Adanur, cezaevinden çıktıktan 3 gün sonra tekrar tutuklandı
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        BURSASPOR'uneski başkanlarından Emin Adanur (34), evini hacze gelen 2 avukat ile icra memurunu dövdürdüğü iddiasıyla yargılandığı davaya ilişkin cezaevinden tahliye edildikten 3 gün sonra başka bir dosyadan 'kaçma ihtimali' gerekçesiyle yeniden tutuklandı. Konut satma vaadiyle 28 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Adanur, "İşimin başında durup, mağdurların zararlarını gidermem gerekmektedir. Tutuklanmam halinde bu zararları gidermem zora girecektir" dedi.

        Bursaspor'un eski başkanlarından Emin Adanur, nisan ayında, ödenmeyen borç nedeniyle kendisine ait eve hacze gelecek olan Bursa Barosu'na bağlı avukatlar E.K. ve B.S. ile bir icra memuruyla telefonda tartışıp, tehdit ve hakaret etti. İddiaya göre, Emin Adanur'un talimatı üzerine eve giden B.C.K., B.Y.B. ve İ.A., hacze gelen avukatlar ile icra memurunu darbetti. Avukatlar ile icra memurunun suç duyurusu sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Emin Adanur ile 3 arkadaşı tutuklandı. Haklarında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan sanıklar, Bursa 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada, suçlamaları redderken; mahkeme hakimi sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

        KAÇMA İHTİMALİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

        Duruşmanın görüldüğü 29 Mayıs'ta cezaevinden çıkan Emin Adanur, 3 gün sonra başka bir dosyadan yeniden tutuklandı. Konut satma vaadiyle 28 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Adanur'un kaçma ihtimali gerekçe gösterilerek hakkında tutuklama kararı çıkartıldı. Müşteki avukatının talebi sonrası gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Emin Adanur, "35 gündür tutukluydum, yeni tahliye oldum. Bu süreç içerisinde benim şantiyeme bir tane çivi dahi çakmadılar. İşimin başında durup, mağdurların zararlarını gidermem gerekmektedir. Tutuklanmam halinde bu zararları gidermem zora girecektir. En ağır adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmamı talep ediyorum" dedi.

        'ZARARLARINI GİDERMEYE ÇALIŞACAKTIR'

        Sanık avukatı Sedat Gülen de müvekkilinin tutuklanması halinde inşaatlarını devam ettiremeyeceğini söyledi. Adanur'un bin 200 konutun inşaatını yaptığına dikkat çeken Gülen, "Müvekkilim cezaevinde olduğu dönemde projelerini devam ettiremedi. Tutuklanmaması halinde inşaatları devam ettirip, yaptığı daireleri müştekilere teklif ederek, zararlarını gidermeye çalışacaktır. Bu nedenle kendisinin en ağır adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, 'mevcut delil durumu' ve ‘atılı suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin somut olgularının bulunması'nı dikkate alarak, sanığın tutuklanmasına karar verdi. Böylece Adanur, tahliye olduktan 3 gün sonra tekrar cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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