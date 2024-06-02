Baraj gölünde 24 kiloluk yayın balığı yakaladılar

İnegöl ilçesi Boğazköy Baraj Gölü'ne balık tutmaya giden İsmail Polat ile Ahmet Kaan Bahadır, oltalarına takılan balığın ağırlığı karşısında önce panik oldu. Balığı kaçırmamak için uğraş veren 2 arkadaş, ardından kıyıya çıkardıkları balığın büyüklüğü karşısında mutluluk yaşadı. Balık tutkunu 2 arkadaşın o anları cep telefonu kamerasına yansırken, tuttukları yayın balığının 24 kilo ağırlığında, 165 santimetre uzunluğunda olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.