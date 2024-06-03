Mobilya işçisinin kazara parmağına çaktığı çivi, hastanede çıkarıldı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasında çalışan İshak D.’nin (42), havalı makineyle çalışırken sol elinin iki parmağına tahtaya çaktığı çivi saplandı. Çivili tahtayla hastaneye kaldırılan İshak D., itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle parmaklarındaki çividen kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeniceköy Mahallesi’ndeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İshak D., havalı makineyle ahşaplara çivi çakarken, tahtadan çıkan çiviler sol elinin orta ve işaret parmağına saplandı. Yaralanan İshak D., mesai arkadaşları tarafından elindeki çivili tahtayla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane personelinin ihbarıyla acil servise İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı işçiye ilk müdahaleyi hastane bahçesinde yaptı. İshak D.’nin elindeki ahşap itfaiye ekipleri tarafından parçalanarak çivilerden ayrıldı.