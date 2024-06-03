Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki Ali Furkan hayatını kaybetti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde babası Mehmet G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 22:36 Güncelleme: 03.06.2024 - 22:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da babasının otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki Ali Furkan hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde babası Mehmet G.’nin (47) otomobilde bıraktığı 4 yaşındaki Ali Furkan G., havasızlıktan yaşamını yitirdi.

        Olay, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Müteahhit Mehmet G., oğlu Ali Furkan'ı da alıp otomobille yapımı devam eden site inşaatını incelemeye gitti. Mehmet G. iddiaya göre otomobilde oturmak isteyen oğlu Ali Furkan’ı araçta bırakıp şantiye alanında incelemede bulundu. Bir süre sonra geri dönen Mehmet G., otomobilin kapısını açtığında Ali Furkan'ı hareketsiz yatarken buldu. Bunun üzerine panikleyen Mehmet G., oğlu Ali Furkan’ı otomobille yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Solunumu olmadığı belirlenen Ali Furkan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Furkan’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Çöken bina soruşturmasında mülk sahibi tutuklandı
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Biden'ın en sert sınır tedbiri
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        İntikam cinayetinde 5 kişi tutuklandı
        Çin'den Zelenskiy'e yalanlama
        Çin'den Zelenskiy'e yalanlama
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        "İlk olarak Ali Koç ile görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç ile görüştüm"
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Benzer Haberler

        Bulgaristan heyetinden Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğine ziya...
        Bulgaristan heyetinden Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğine ziya...
        'Çöp ev' davasında karar çıktı; yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
        'Çöp ev' davasında karar çıktı; yeğenini alıkoyan teyzeye 15 yıl hapis
        Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesi ve kuzenine hapis cezası
        Bursa'da çöp evde bakımsız bulunan çocuğun teyzesi ve kuzenine hapis cezası
        Motosiklet çalıntı, sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
        Motosiklet çalıntı, sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı
        Mobilya işçisinin kazara parmağına çaktığı çivi, hastanede çıkarıldı
        Mobilya işçisinin kazara parmağına çaktığı çivi, hastanede çıkarıldı
        Şair ve yazar Anbarcıoğlu'nun kaleme aldığı "Bir Destandır Çanakkale" oyunu...
        Şair ve yazar Anbarcıoğlu'nun kaleme aldığı "Bir Destandır Çanakkale" oyunu...