Bulgaristan'dan Değişime Devam Partisi ve eski Başbakan, BAL-GÖÇ'ü ziyaret etti

BULGARİSTAN'dan gelen Değişime Devam Partisi Eş Başkanı Kiril Petkov ile eski Bulgaristan Başbakanı Nikolay Denkov, Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Emin Balkan'ı ziyaret etti. Türk toplumu ve Bulgar vatandaşlarının sorunlarının çözümü için çalışmalar yapacaklarını belirten Petkov, “Bulgar devlet ve kurumları demokrasiye geçmiş olmasına rağmen, eski sorunlar devam ediyor. Bulgaristan siyasetinde zengin olan karakterlerin yoğunluğunu hissediyorum.” dedi.

Bulgaristan Değişime Devam Partisi Eş Başkanı Kiril Petkov ile eski Başbakanlardan Nikolay Denkov Bursa'da ziyaretlerde bulundu. Petkov ve Denkov BAL-GÖÇ'ü ziyaret ederek Genel Başkan Emin Balkan ile bir araya geldi. 13 Aralık 2021 ila 2 Ağustos 2022 tarihleri arasında Bulgaristan Başbakanlığı yapan Kiril Petkov, Bulgaristan’ın eski sorunlarının devam ettiğini vurgulayarak, "Sizin aileleriniz 1990'lı yıllarda Türkiye'ye doğru hareket ederlerken, babam da bir Küba uçağına binerek Kanada'ya gitmek durumunda kaldı. Kendisi de siyasi bir tutuklu olarak böyle bir süreçten geçtik. Bu nedenle ortak bir geçmişi paylaşıyoruz. Ben de 14 yaşında babamın bana iyi bir gelecek sağlayabileceğini düşündüğüm için Kanada'ya gittim. Bulgar devlet ve kurumları demokrasiye geçmiş olmasına rağmen, eski sorunlar devam ediyor. Bulgaristan siyasetinde zengin olan karakterlerin yoğunluğunu hissediyorum. En zengin olanlar, en fakir olanları yönetiyor. Bu insanların kendi çıkarları için bu sistemi devam ettirme niyetinde olduklarını görüyorum. Bulgar siyasetine bu insanlar bir değişim getiremez. Bu değişimi sadece partiler çapında değil, bu ve benzeri ziyaretlerle de ilerletmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'UZUN DÖNEMDE DE OLSA SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN UĞRAŞACIĞIZ' Bulgaristan'da 1 Haziran 2023 ila 9 Nisan 2024 tarihleri arasında Başbakanlık yapan Nikolay Denkoy, ise göçmenlerin sorunlarının çözümü için çalışacaklarını söyleyerek, "Bursa bize bu kadar yakın olmasına rağmen ben Bursa'ya ilk defa geliyorum. Dünya küresel bir hale geliyor ancak biz mesafe olarak yakın bir yer ile ilgili çok az şey biliyoruz. Bu ziyaretimizle olumlu bir geri dönüş alacağımızı düşünüyorum. Bulgar ve Türkler uzun süre barış içerisinde yaşadı. Bu etkileşimin araya giren siyasiler yüzünden kutuplaşmaya dönüştüğünü biliyoruz. Bu kutuplaşma zamanla çok daha büyük bir hal almıştır. Şu an Rusya ve Ukrayna'nın yaşadığı sorunlar da birlikte yaşayan toplumun arasına siyasilerin müdahil olmasından kaynaklanıyor. Bizler, siyasilerin bu durumu kötüye kullanmaması adına bu hakları ellerinden almamız gerekiyor. Siyasilerin kötü sonuçlar çıkaracak eylemlerini kanuni olarak engellemeliyiz. Buraya gelmekteki amacımız, insanların problemlerini halletmek için sizleri tanımaktır. İnsanların problem ve taleplerini bilmeliyiz. Ziyaret, seçimlere yakın zamanda denk geldi. Bunun için kusura bakmayın. Sizlerle tanışıp, birinci elden taleplerinizi öğrenmeyi istiyoruz. Uzun dönemde de olsa sorunların çözümü için uğraşacağız" açıklamasında bulundu.

‘BULGAR DEVLETİNİN ONLARI BULARAK CEZALANDIRMASINI BEKLERDİK’ Ziyaret sırasında iyi niyet mesajları verilmesinden memnun olduğunu ifade eden BAL-GÖL Genel Başkanı Emin Balkan, "Bulgar ve Türk halkı yüz yıllar boyunca dostça ve kardeşçe yaşadılar. Maalesef araya giren başka güçler vasıtasıyla Türk ve Bulgar dostluğunu bozmaya çalışanlar oldu. Ancak bu dostluğu bozamayacaklarını rahatlıkla ifade etmek istiyorum. 1877'den itibaren Bursa'da yerleşik Bulgaristan göçmenleri oldukça yoğun yaşıyor. Ben Bursa doğumluyum ancak ailem 1951 göçmeni. Annemin genç kızlığı Bulgaristan'da geçmiş. Kendisi Bulgarlar ile komşu olarak büyümüştür. Kendileri çok iyi insanlardır sakın onlara kötü bir kelime kullanma diyerek bana hep nasihat etmişlerdir. 1989 ve sonrası gelenler, en büyük sıkıntıları yaşayanları temsil ediyor. Orada bu kötü muameleyi yapanların Bulgarlar ile bir bağlantısı yok. Biz o muameleyi yapanları biliyoruz ve Bulgar devletinin onları bularak cezalandırmasını beklerdik" diye konuştu.