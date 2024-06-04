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        Evde çıkan yangında mahsur kalan 1'i çocuk, 3 kişiyi itfaiye kurtardı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen Şerife Ş.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:59 Güncelleme: 04.06.2024 - 12:00
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        Evde çıkan yangında mahsur kalan 1'i çocuk, 3 kişiyi itfaiye kurtardı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede çıkan yangında dumandan etkilenen Şerife Ş. (81) ile kızı ve 4 yaşındaki torununu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Mesudiye Mahallesi Sakin Sokak’taki 3 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Şerife Ş., kızı Gülay A. (41) ile torunu Aras A., yoğun duman nedeniyle evde mahsur kalırken, ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şerife Ş. ile kızı ve torunun sağlık durumlarını iyi olduğu belirtildi.

        Yangın 1 saatte kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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