Babasının otomobilde bıraktığı Ali Furkan'ın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babası Mehmet Güner'in (47) bıraktığı otomobilde cansız bedeni bulunan Ali Furkan Güner (4), toprağa verildi. Çocuğun ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

Olay, dün İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Müteahhit Mehmet Güner, oğlu Ali Furkan'ı da alıp otomobille yapımı süren site inşaatını incelemeye gitti. İddiaya göre, Mehmet Güner, otomobilde oturmak isteyen oğlu Ali Furkan'ı araçta bırakıp şantiye alanında inceleme yaptı. Yaklaşık 1 saat sonra geri dönen Güner, otomobilin kapısını açtığında Ali Furkan'ı hareketsiz yatarken buldu. Paniğe kapılan Güner, oğlunu otomobille yakındaki özel hastaneye götürdü. Solunumu olmadığı belirlenen Ali Furkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Furkan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Ali Furkan Güner, Osmangazi ilçesi Emek Fatih Camisi'nde öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.