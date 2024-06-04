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        Babasının otomobilde bıraktığı Ali Furkan'ın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babası Mehmet Güner'in (47) bıraktığı otomobilde cansız bedeni bulunan Ali Furkan Güner (4), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:01 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:05
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        Babasının otomobilde bıraktığı Ali Furkan'ın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babası Mehmet Güner'in (47) bıraktığı otomobilde cansız bedeni bulunan Ali Furkan Güner (4), toprağa verildi. Çocuğun ölüm nedeni otopsi raporuyla belirlenecek.

        Olay, dün İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Müteahhit Mehmet Güner, oğlu Ali Furkan'ı da alıp otomobille yapımı süren site inşaatını incelemeye gitti. İddiaya göre, Mehmet Güner, otomobilde oturmak isteyen oğlu Ali Furkan'ı araçta bırakıp şantiye alanında inceleme yaptı. Yaklaşık 1 saat sonra geri dönen Güner, otomobilin kapısını açtığında Ali Furkan'ı hareketsiz yatarken buldu. Paniğe kapılan Güner, oğlunu otomobille yakındaki özel hastaneye götürdü. Solunumu olmadığı belirlenen Ali Furkan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Furkan'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp gönderildi. Otopsi işlemleri tamamlanan çocuğun cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Ali Furkan Güner, Osmangazi ilçesi Emek Fatih Camisi'nde öğle namazı öncesi kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, hava sıcaklığının gölgede 36 dereceye kadar çıktığı İnegöl'de, camları kapalı olan otomobil içinde 'havasızlıktan' yaşamını yitirdiği değerlendirilen Ali Furkan Güner'in, kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla belirlenecek. Baba Mehmet Güner'in ise ifadesini alınacağı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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