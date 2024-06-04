Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da orman yangını; karadan ve havadan müdahale ediliyor

        BURSA'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da orman yangını; karadan ve havadan müdahale ediliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, karadan ve 3 helikopter ile havadan müdahale ediliyor.

        Orhaneli ilçesi Topuk ile Göktepe mahalleleri arasındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına karadan 38 araçla, havadan da Orman Genel Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 3 helikopter ile müdahale edilirken, Balıkesir Edremit'te konuşlu bulunan 2 AT 805 tipi yangın söndürme uçağının da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        O anlar kamerada! Küçük kızın nefes borusuna çiğ köfte kaçtı!
        O anlar kamerada! Küçük kızın nefes borusuna çiğ köfte kaçtı!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi

        Benzer Haberler

        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin meclis toplantısı Bursa'da yapıldı
        Türkiye Sağlıklı Kentler Birliğinin meclis toplantısı Bursa'da yapıldı
        Bursa'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
        Bursa'da evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı
        Babasının otomobilde bıraktığı Ali Furkan'ın ölüm nedeni otopsi ile belirle...
        Babasının otomobilde bıraktığı Ali Furkan'ın ölüm nedeni otopsi ile belirle...
        Bataklık ve su yüzeyinde de gidebilen arazi aracı Bursa'dan 12 ülkeye ihraç...
        Bataklık ve su yüzeyinde de gidebilen arazi aracı Bursa'dan 12 ülkeye ihraç...
        'Çöp ev'de teyzesinin alıkoyduğu çocuğun annesinden 15 yıl hapis cezasına t...
        'Çöp ev'de teyzesinin alıkoyduğu çocuğun annesinden 15 yıl hapis cezasına t...