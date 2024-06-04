Babasının otomobilde bıraktığı Ali Furkan'ın ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek (2)

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, babası Mehmet Güner'in bıraktığı otomobilde cansız bedeni bulunan Ali Furkan Güner'in yapılan otopsisinde nefes borusuna yiyecek kaçtığı belirlendi. Ölüm nedeninin bu olabileceğini söyleyen yetkililer, kesin sonucun otopsi sonucu ortaya çıkacağını açıkladı.

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