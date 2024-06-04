Bursa'da orman yangını; karadan ve havadan müdahale ediliyor (3)
KISMENKONTROL ALTINDABursa'nın Orhaneli ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale ile 3,5 saat sonra kısmen kontrol altına alındı.
KISMENKONTROL ALTINDA
Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kızılçam ormanında çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale ile 3,5 saat sonra kısmen kontrol altına alındı. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da bölgeye giderek söndürme çalışmalarını yerinden takip ediyor. 4 uçak, 4 helikopter, 101 araç ve 350 personelle yangına müdahalenin aralıksız sürdüğünü belirten Vali Demirtaş, “Yangını bu akşam kontrol altına alabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.