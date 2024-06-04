Bursa'da orman yangını; karadan ve havadan müdahale ediliyor (5)

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, kızılçam ormanında çıkan yangına 4 uçak ve 6 helikopterle havadan, 101 araç, 50 arazöz, 6 dozer, 20 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı, itfaiye araçları ve 500 personelle karadan müdahale sürdürülüyor.

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