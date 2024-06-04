Bursa'da orman yangını; karadan ve havadan müdahale ediliyor (6)

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde, kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına, 4 uçak ve 6 helikopterle havadan, 101 araç, 50 arazöz, 6 dozer, 20 ilk müdahale aracı, 25 su ikmal aracı, itfaiye araçları ve 500 personelle karadan müdahale edildi. Ekipler yangının tekrar başlaması ihtimaline karşı bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.