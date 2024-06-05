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        Bursa'da 3 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu

        BURSA'dadip ve kıyı temizliği sırasında, 3 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:49 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:55
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        Bursa'da 3 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu
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        BURSA'dadip ve kıyı temizliği sırasında, 3 metre uzunluğunda ölü yunus bulundu.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gemlik Körfezi'nde yapılan dip ve kıyı temizliğinde, Kumla Mahallesi açıklarında deniz yüzeyinde hareketsiz halde duran yunus fark edildi. Botlarla bölgeye ulaşan deniz polisi, 3 metre uzunluğundaki erkek yunusun ölü olduğunu tespit etti. Denizden çıkarılan yunus, Gemlik İskele Meydanı'na getirilerek, inceleme için Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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